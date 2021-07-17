جهاز لتنقية الهواء يستخدم المغناطيس

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طورت شركة نمساوية جهازاً لتنقية الهواء لا يتطلب أية صيانة شهرية ولا مصدراً للطاقة. وتتيح التقنية مرور الهواء من خلال قضبان متدرجة مغلفة بمحلول زيتي غير سام، يلتقط على الدوام الجزيئات الموجودة في الهواء كالغبار الدقيق وغبار الطلع والبكتيريا والفيروسات بما يسمح لتدفق الهواء النقي وفقاً لما ذكر موقع «سبرينغ وايز».

ويتصل جهاز الفلتر المسمى «ديكسويت» خلافاً للبقية بفتحات تدفق الهواء مستخدماً المغناطيس لتنظيف الهواء قبل دخوله الغرفة. ويتطلب مرة في السنة تنظيفاً داخل غسالة الصحون وإعادة وضع الزيت لاستعماله خلال سنوات مقبلة.

وأكدت دراسة ميدانية مستقلة أجريت حديثاً وجمعت ما يزيد على مليوني نقطة بيانات فعالية فلاتر «ديكسويت» في تنقية الهواء وقدرتها على التخلص من 99.9 بالمئة من الغبار المتولد في الهواء وغبار الطلع والجزيئات النانوية كالبكتيريا والفيروسات داخل قاعة صف وفي غضون 2.4 ساعة فقط.