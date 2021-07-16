مصر..ضبط سيارة محملة بـ20 حماراً في طريقها لمصنع لحوم

المصدر: البيان

ضبط الأمن المصري سيارة نقل حمراء اللون يغطي صندوقها غطاء قماشي كبير تسير في ساعة متأخرة من الليل، أثارت شكوك الضباط المكلفين بخدمة طريق سنورس بمحافظة الفيوم في مصر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية ان سائق السيارة أكد للشرطة أنه يحمل خراف أضاحي سيتم بيعها في القاهرة، إلا أن الضابط أمر برفع الغطاء وتفتيش السيارة، ليفاجأ بأن السيارة محملة بـ 20 حمارا بينها حمير نافقة.

واعترف صاحبها بأنّه كان ينقلها لبعض مصانع اللحوم بالجيزة استعداداً لفرمها واستخدامها في المطاعم، وفي صناعة اللحوم المصنعة.

ونقلت صحيفة الوطن المصرية، عن مصادر أمنية قولها إن السيارة كانت تنقل الحمير من مركــز سنورس، تمهيداً لتوصيلها إلى بعض مصانع اللحوم بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تقوم بإدخالها في صـناعة اللحوم المفرومة والمُصنعة والكفتة تمهيدا لتوزيعها على المطاعم بالقاهرة خلال عيد الأضحى المبارك.