متقاعد يربح نصف مليار روبل في اليانصيب

المصدر: وكالات

قال مصدر في اليانصيب الحكومي الروسي "سبورت لوتو"، إن أحد المتقاعدين في جزيرة سخالين، ربح جائزة مالية بلغت 512 مليون روبل، وهو ما يساوي حوالي 7 ملايين دولار.

وذكر المصدر، أن المتقاعد فاز بهذه الجائزة، في السحب الذي جرى يوم 5 يوليو الجاري.

وأضاف المصدر: "فاز بهذا المبلغ الضخم، المتقاعد أناتولي كيم، عامل بناء من يوجنو ساخالينسك. وبفضل الصدفة السعيدة، كان الفائز موجودا في موسكو وفي اليوم التالي قدم مع زوجته إلى مركز الشركة المشرفة على اليانصيب، لاستلام الجائزة".

وأوضح الرجل، أنه اعتاد على استخدام أرقامه المفضلة في بطاقات اليانصيب، على سبيل المثال، تواريخ ميلاد الأقارب، لكنه قبل فترة غير تكتيكاته، وبدأ في الاعتماد فقط على الحظ عند وضع الأرقام. وأضاف كيم، أن مشاركته في اليانصيب، تعتبر هواية لا أكثر.

وتابع الفائز القول: "قبل عشر سنوات، سمعت برجل فاز بالجائزة الكبرى في اليانصيب. ومنذ ذلك الحين، رغبت في الانضمام إلى صفوف المحظوظين. لم أشك أبدا في أن هذه اللحظة ستأتي". وشدد الرجل، على أهمية دعم الأسرة له، ونوه بأن زوجته وأطفاله كانوا يؤمنون بنجاحه.

وأشار كيم، إلى أن أهم شيء بالنسبة له هو رفاهية أقاربه وبالذات عائلته التي تضم ثلاثة أبناء وخمسة أحفاد.

وقال: "الآن سأجعل حياتهم أكثر راحة: سأشتري لهم بيوتا ومساكن حسب رغبتهم، وكذلك سيارات. سيتلقى الأحفاد تعليما لائقا. وبفضل الجائزة، سأوفر لنفسي وزوجتي الأمان المالي".