السعودية تسمح بفتح المحلات التجارية أوقات الصلوات

المصدر: البيان

أصدر اتحاد الغرف السعودية أمس الخميس، تعميما وجه فيه باستمرار فتح المحلات، ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل.

وأضاف اتحاد الغرف السعودية بأنه تفادياً لمظاهر الازدحام و التجمع، و الانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا وللحفاظ على صحة المتسوقين نهيب بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية باستمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات.

وأوضح "اتحاد الغرف" أن ذلك يأتي لتحسين تجربة التسوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم العمل، وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات.