25 قتيلا في تصادم حافلتين في ساحل العاج

المصدر: أ ف ب

لقي 25 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 31 آخرون بجروح في تصادم حافلتين في ساحل العاج، حسبما أعلن وزير النقل في ساعة متأخرة الخميس.

وقال أمادو كوني في بيان أنه "تم اتخاذ جميع التدابير لتحديد الأسباب الدقيقة للمأساة والمسؤوليات" مضيفا أن الحادث وقع على بعد قرابة مئة كيلومتر عن العاصمة الاقتصادية أبيدجان يوم الأربعاء.

وحض المواطنين على توخي الحذر على الطرق قبيل عطلة عيد الأضحى التي تسجل فيها عادة زيادة في حركة المرور وتأتي في عز موسم الأمطار.

وكثيرا ما تقع حوادث مرور في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا، لأسباب منها سوء صيانة العديد من السيارات والطرق.

ويعزى الكثير من الحوادث أيضا لأخطاء بشرية، كما تنتشر ممارسة شراء رخص قيادة مزورة.

في أواخر أبريل علقت السلطات موقتا عمل مسؤولين في دائرة الفحص واستبدلتهم بعناصر شرطة لمحاربة "الفساد والتزوير".

وجاء ذلك بعد حادث في شمال البلاد أدى إلى مقتل 20 شخصا وجرح نحو 40 آخرين.

والأربعاء قضى أربعة أشخاص على الأقل في حادث سير في أبيدجان.