بالفيديو.. عرض سيارة ستيف ماكوين في فيلم "لو مان" للبيع في مزاد علني

المصدر: البيان

تعرض سيارة "بورش 917 K"؛ سيارة السباق التي قادها الممثل الأمريكي ستيف ماكوين العام 1971 في فيلم "لو مان" للبيع في مزاد علني يقام من قبل دار سوذبي للمزادات ومقره في مدينة نيويورك، في أغسطس المقبل.

ومن المتوقع أن "تباع السيارة ما بين 16 إلى 18.5 مليون دولار أمريكي، ومن الممكن أن تصبح أغلى المبيعات التي حققتها شركة بورش المصنعة للسيارات على الإطلاق"، بحسب ما نقلت "يورونيوز" عن إيان كيلير، كبير مسؤولي التسويق في سوذبي.

ومن المفترض أن يتم عرض سيارة فيراري 410 سوبر أمريكا، موديل 1959، وأن يتراوح سعرها بين 6 إلى 8 ملايين دولار.