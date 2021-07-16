تجربة مختبر «ناؤوكا» في الفضاء تستغرق عاماً

المصدر: (دبي - البيان)

من المقرر استمرار الاختبارات في وحدة «ناؤوكا» الروسية لمدة عام من إطلاقها إلى المحطة الفضائية الدولية في 21 يوليو الجاري، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم نقلاً عن ناطق باسم مؤسسة «روس كوسموس» الفضائية الروسية.

وقال الناطق: إن مختبر «ناؤوكا» يتوفر فيه 16 موقعاً لإجراء التجارب العلمية خارج المحطة و14 موقعاً للعمل داخلها.

وتعتزم «روس كوسموس» إجراء ما يزيد على 13 تجربة علمية في مختبر «ناؤوكا»، بما في ذلك تجارب في مجالات التكنولوجيات الفضائية وعلم الأحياء الفضائية والفسيولوجيا ودراسة الأرض من الفضاء وغيرها. ويقوم أفراد الطاقم الروسي حالياً بتهيئة الظروف لالتحام «ناؤوكا» بالمحطة، حيث سيتم فصل وحدة «بيرس» الروسية القديمة عن المحطة ليحل محلها مختبر «ناؤوكا» الجديد.