الخل يضر مرضى الجهاز الهضمي

المصدر: دبي - البيان

أفادت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، وخبيرة التغذية الروسية، أن الخل يمكن أن يلحق ضرراً بالصحة على الرغم من النصائح بفوائدة استخدامه.

وذكرت الأخصائية، حسب موقع روسيا اليوم، إلى أن الخل عنصر مهم يساهم في العديد من العمليات، مع العلم أن الجسم لا يفتقر أبداً إلى هذا الحمض، لأنه ينتجه بنفسه. واستناداً إلى هذا تنصح الخبيرة باستخدام الخل بكميات صغيرة مثلما هو الحال مع التوابل.

وقالت: «لا ينصح مثلاً باستخدام الخل عند وجود قرحة المعدة، لأنه قد يفاقم الحالة ويسبب نزيفاً. كما لا ينصح باستخدام الخل عند وجود مشكلات واضطرابات في الجهاز الهضمي، والكبد والكلى. لذلك على كل من يعاني من مشكلة من هذه المشكلات، تجنب استخدام الخل في نظامه الغذائي».