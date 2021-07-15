وفاة أسرة كاملة بحادث سير مروع في الأردن

المصدر: البيان

توفيت عائلة كاملة مكونه من 5 أفراد، بالإضافة لعاملة آسيوية بحادث سير مروع وقع على طريق معبر جابر الحدودي شمال محافظة المفرق الأردنية، بينما أصيب 4 آخرين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق جابر الدولي، نتج عنه وفاة ستة أشخاص وأصابه أربعه آخرين بكسور ورضوض في مختلف انحاء الجسم.

وأضاف أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى المفرق الحكومي، والإصابات قيد العلاج وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.