وفاة مسن بعد انتظار لساعات تحت أشعة الشمس لاستلام معاشه

المصدر: البيان

لقي موظف متقاعد يبلغ من العمر 75 عاما، حتفه، الثلاثاء، إثر وقوفه الطويل في طوابير استلام الرواتب التقاعدية أمام أحد البنوك، في محافظة السليمانية بكردستان العراق.

وفتحت هذه الحادثة المؤسفة مرة أخرى، ملف معاناة المتقاعدين خلال تسلم رواتبهم، ووقوفهم في طوابير من رجال ونساء طاعنين في السن، في ظل درجات حرارة مرتفعة لساعات طويلة، لدرجة أن العديد منهم تخر قواهم، بفعل الإعياء والتعب من الانتظار الطويل تحت الشمس. وفقا لسكاي نيوز.

وتطالب منظمات مدنية وحقوقية معنية بالدفاع عن المسنين والمتقاعدين في إقليم كردستان، بتوفير آليات صرف وتوزيع عصرية وحديثة لرواتبهم، عبر بطاقات بنكية أو حتى إيصال المبالغ إلى بيوتهم.

لكن الجهات الحكومية المعنية مستمرة بصرف الرواتب، بشكل عام، وفق طرق "بالية"، لم تعد تناسب التطور الكبير الذي يشهده عالم الصيرفة والبنوك، وفق خبراء اقتصاديين.