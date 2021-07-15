خطوبة في الشانزليزيه خلال عرض عسكري

المصدر: البيان

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا، أمس الأربعاء، مقطع فيديو لقيام جندي فرنسي بعرض الزواج على حبيبته وسط باريس خلال البث المباشر قبل دقائق من وصول سيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في احتفالات يوم الباستيل.

وأظهر المقطع كيف جثا الجندي مرتديا زيه الرسمي على ركبته وتحدث قليلا مع حبيبته ثم ألبسها خاتما في يدها اليسرى وسط تصفيق المتفرجين المبتهجين.

وعلقت قيادة الجيش على المناسبة عبر تويتر قائلة: "كل شيء ممكن لجنودنا في العيد الوطني. تهانينا".

وقالت متحدثة باسم القوات البرية إنه سُمح لصديقة الجندي بعبور طوق أمني بعدما علم الجنود بنية رفيقهم.

وجاء طلب الزواج بينما كان جنود من القوات المسلحة يستعدون للعرض العسكري التقليدي الذي يقام يوم 14 يوليو ولمرور قافلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على امتداد شارع الشانزليزيه الذي يربط بين قوس النصر وساحة الكونكورد.