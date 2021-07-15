إعادة تشغيل أول حديقة نباتية تحت البحر

المصدر: (إعداد: نهى حوا)

يبدو أن هجران أول حديقة للنباتات الأرضية تحت البحر على مدى أشهر لم يضر بالمرفق بأي شكل من الأشكال، فقد أعاد العلماء الإيطاليون تشغيل الحديقة بالكامل في السادس من يونيو.

ووفقاً لموقع «غوود نيوز نتوورك» الكندي، كانت زراعة الأعشاب البحرية وعشب البحر على طول الشواطئ ممارسة قائمة لعدة قرون، ولكن ما يجري في القباب الزجاجية الصغيرة تحت الماء قبالة ساحل نولي في ليغوريا، فهو زراعة الريحان والخس والطماطم وحتى نباتات الكوسا والبازلاء الخضراء والصبّار والفطر، كما هو الحال في أي حديقة منزلية أخرى. وكانت مجموعة أبحاث «أوشن ريف» قد أطلقت تسمية «حديقة نيمو» على المشروع، لتجربة تنوع من الإمدادات الغذائية، بعد أن حول التغير المناخي أجزاء من إيطاليا إلى مناطق جافة جداً.

وكانت تحديات غياب التربة مجرد عقبة واحدة كان على العلماء التغلب عليها، فقد تعرضت البيوت الزجاجية الستة المليئة بالهواء لأضرار جسيمة بسبب عاصفة ضربت المكان في أكتوبر 2019، قبل أن يتم إصلاحها بالكامل، ثم جاءت جائحة «كوفيد 19».