"كوب شاي" يفجر مشاعر الغضب على مواقع التواصل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أعدّ لها صديقها كوب شاي فنشرت صورته عبر الإنترنت لتفجر مشاعر غضب رواد المواقع بكافة الأشكال، واستياءهم وشعور بعضهم بالقرف والتعبير عنه صراحةً، سيما أنها أرفقت الصورة بعبارة تقول "الحداد على كيس الشاي الذي ذهب ضحية هذا الشراب الذي أعده صديقي"، بحسبما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وظهرت محتويات الشراب المقدم في كوب أسود أشبه بوعاء حساء أكثر منه شاي أسود بلونه الباهت وبعض الرغوة التي كان يمكن رؤيتها بسهولة على جوانب الكوب.

وعبّر مستخدمو الإنترنت عن شدة استيائهم وشعورهم بالاشمئزاز من المنظر فردّ أحدهم يصف المنظر بأنه "أسوأ كوب شاي رآه في حياته".

وكتب آخر وقد بدا أن المنظر استفزه كثيراً: "هل وضع ماءً بارداً من الصنبور؟ هل أعاد استخدام كيس شاي قديم انتشله من سلة النفايات؟ إني لا أفهم فعلياً كيف يمكن إعداد كوب شاي باهت إلى هذا الحدّ".

واستدعت الصورة تعليقات غاضبة من البريطانيين، وقد صعق بعضهم للمشهد، بحيث سأل أحدهم مستفسراً: " هل هو طبيعي؟ ألهذه الدرجة سئم من الحياة؟".