«يوتيوب» تنافس «تيك توك» عبر «شورتس»

المصدر: (إعداد: نهى حوا)

أعلنت «يوتيوب» هذا الأسبوع عن توسيع اختباراتها التجريبية لأدوات تطبيقها الجديد «شورتس» إلى المستخدمين في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، في وقت أكد كبير مسؤولي المنتجات في «يوتيوب»، نيل موهان، في تغريدة بالأمس عن أن الشركة توسع تطبيق «شورتس» للوصول إلى جميع المناطق هذا الأسبوع.

ووفقاً لموقع «سوشال ميديا توداي» الأمريكي، سبق أن أطلقت منصة «يوتيوب» لأول مرة مقاطع قصيرة للمستخدمين في الهند وذلك بعد شهرين من حظر «تيك توك»، ثم في مارس من هذا العام قامت بتوسيعه إلى المستخدم الأمريكي.

وحتى الآن، أثبت موجز «شورتس» شعبيته، على الرغم من كونه نسخة طبق الأصل من «تيك توك»، حيث أفادت شركة «آلفابت»، وهي الشركة الأم لمنصة «يوتيوب»، في وقت سابق من هذا العام، وكجزء من تحديث أرباحها، أن عدد المشاهدات على «شورتس» وصل إلى 6.5 مليارات مشاهدة يومياً، في مقابل 3.5 مليارات في نهاية عام 2020.