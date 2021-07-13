جندي لم تفتح مظلته .. فاخترق منزلاً ونجا

المصدر: إعداد: نهى حوا

أصيب جندي مظلي بريطاني بجروح طفيفة بعد سقوطه داخل منزل في كاليفورنيا، بسبب عطل حال دون فتح مظلته بشكل صحيح، وقد اخترق المظلي الذي هبط من ارتفاع 15 ألف قدم مطبخ المنزل وسط تطاير مواد العزل والسقف.

وأفادت صحيفة " غارديان" البريطانية، أن الجندي الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قفز من الطائرة خلال تدريبات على تكتيك يدعى "هالو"، وهو تمرين تستخدمه القوات الخاصة حيث يجري خلاله فتح المظلة على ارتفاع منخفض، لكنه فقد السيطرة عندما اقترب من الأرض بالقرب من كامب روبرتس في اتاسكاديرو بكاليفورنيا.

وقع الحادث حوالي الساعة الخامسة مساء في 6 يوليو. وقد شاهد العديد من الجيران المظلي وهو يطير بشكل حلزوني في الهواء، كما أظهرت الصور المأخوذة في مكان الحادث حفرة في سقف المنزل المكسو بالقرميد والجندي في المطبخ محاطاً بالحطام.

وقد هرع الجيران إلى المنزل الذي كان خالياً من سكانه، حيث افادت روز مارتن لمحطة تلفزيون " كي اس بي واي" المحلية: "ركضت لأتأكد من أنه بخير وأجريت فحصاً له، وكانت عيناه مفتوحتين لكنني لم أكن متأكدة من وجود إصابة، ولم أكن اريد أن يحركه أحد"، مضيفة: "إنها معجزة حقاً بتقديري، أعني من يهبط هكذا بدون مظلة ويعيش".

بدورها، قالت والدة صاحب المنزل لينديا سلادي، إن الجندي دخل من خلال السقف وليس هناك الكثير من الضرر في المنزل، مضيفة أنه من المذهل أن يكون قد سقط على السقف والالواح الصخرية في الغالب، فيما لم يقع على الأجهزة والمنضدات وكل شيء آخر".

من جهتها، افادت شرطة اتاكساديرو، بأن المظلي "كان واعيا لكنه مذهول بشكوى من الألم ولكن لم تظهر عليه إصابات خطيرة". وقد تم نقله لتلقي العلاج في المستشفى.

فيما اصدرت وزارة الدفاع البريطانية بياناً أفادت فيه أن الجندي أصيب بجروح طفيفة وهو يتعافى بشكل جيد.