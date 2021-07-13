"كمسري" يصفع مصرياً أمام ابنته لعجزه عن دفع الغرامة

المصدر: دبي - البيان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لمشادة كلامية حدثت بين قائد قطار في مصر ومجموعة من الركاب داخل قطار منوف.

ويظهر الفيديو مشادة كلامية وقعت بين سيدة "مصورة الفيديو" ومعها عدد من الركاب مع قائد القطار ومساعديه. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وكما يظهر في الفيديو فإن "الكمسري" تعدى بالضرب على راكب أمام ابنته، بعدما عجز الراكب عن دفع غرامة محطة إضافية.

وقالت مصورة الفيديو إنها تعمل محامية، وإن الركاب حاولوا حماية الراكب ودفع الغرامة بدلًا منه رحمة بابنته التي ظلت تبكي، إلا أنه رفض تحصيل الغرامة من الركاب وصمم على دفع المواطن لنفسه أو تحرير محضر ضده.

وبعد محاولات عديدة، أوضحت مصورة الفيديو أنها قامت بالتصوير بسبب استغلال قائد القطار والكمسري سلطتيهما في التعدي على المواطن وتجاوزا في حقه وإهانته أمام ابنته.

واستغاثت السيدة "مصورة الفيديو" بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وقيادات السكة الحديد بمعاقبة قائد القطار ومساعديه ورفض تحصيلهم الغرامة وتعمدهم إهانة المواطن أمام ابنته.