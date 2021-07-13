أسوأ سائق في بريطانيا يفشل في ركن سيارته 10 مرات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ها هو يناور بين الخطوط البيضاء بسيارته داخل موقف للسيارات في مقاطعة كنت الإنجليزية، لكنه يستغرق ثماني دقائق كاملة وعشر محاولات بائسة نجح في آخرها بركن سيارته الحمراء الصغيرة واحتلال مرتبة أسوأ راكن للسيارات.

إلى الخلف عاد ثم إلى الأمام عشر مرات فأضاع ثماني دقائق بين تقريب وتأخير داخل موقف آشفورد في كنت فما كان من الممرض أندريه دالكا المسترخي على الشرفة بأن رصده بكاميرته وصور سائق سيارة التويوتا وهو يحاول ركن مركبته بين الخطين الأبيضين.

وعلق دالكا بحسب ما أورد تقرير لموقع "ميرور" على الحادثة التي وقعت أمام عينيه بالقول: " إنه أمر محرج لا أعرف من أعطاه رخصة القيادة. المسألة تدعو للقلق. وما يجعل الأمر مضحكاً أكثر هو وجود خطوط مستقيمة تظهر المكان الواجب الوقوف فيه كما يوجد العديد من المساحات الفارغة."

وقام أندريه وصديقته صوفي دانييلز وابن عن له جاكوب دالكا بمناداة السائق والمزاح معه مقترحين أن يعيد إجراء اختبار القيادة فيما يضحكون. وأشار أندريه إلى أن السائق الذي رآه يعتبر على الأرجح الأسوأ في بريطانيا حالياً، آملاً ألا يكون هناك من هو أسوأ منه.