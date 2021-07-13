تحسن في معدل النجاة من السرطانات الشائعة

المصدر: (دبي - نهى حوّا)

يستمر إجمالي معدل الوفيات بمرض السرطان في التراجع لدى النساء والرجال وضمن مجمل المجموعات العرقية في الولايات المتحدة، حسب «التقرير السنوي للأمة» الذي صدر أخيراً، والذي يعد نتاج جهد تعاوني بين جملة مؤسسات صحية كبرى في البلاد.

ووفقاً للتقرير، انخفضت معدلات الوفيات بسرطان الرئة وسرطان الجلد بشكل كبير خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2018، مع زيادة كبيرة في معدلات النجاة من الورم الميلانيني، أخطر أنواع سرطان الجلد.

ويغطي التقرير الذي ظهر في مجلة «المعهد الوطني للسرطان» الفترة التي سبقت الجائحة، وفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي، ويأتي بأخبار سارة عن 11 من أصل 19 نوعاً من السرطانات الأكثر شيوعاً بين الرجال، و14 من أصل 20 نوعاً من السرطانات الأكثر شيوعاً بين النساء.

وقالت الرئيس التنفيذي لجمعية السرطان الأمريكية، كارين أي كنودسن :«إن الانخفاض في معدلات الوفيات بكل من سرطان الرئة وسرطان الجلد هو نتاج التقدم الحاصل عبر سلسلة السرطان بأكملها، من انخفاض معدلات التدخين إلى الاكتشافات، مثل العلاجات الدوائية المستهدفة ومثبطات نقاط التفتيش المناعية».