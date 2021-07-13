طريق قراقرم السريع في باكستان من الأجمل عالمياً

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

واحد من أجمل 15 طريقاً في العالم موصوف بجمال مناظره الأخاذة هو طريق قراقرم السريع في باكستان.

وقد صنفه موقع «ويكيكامبرز» المتخصص في تقديم الخدمات السياحية من أنحاء العالم كافة بأنه يشكل «الموقع الجغرافي المثالي لرحلة الطريق الأكثر تسبباً بالدوار!» وجاء في شرح الموقع لخصائص الطريق بالقول:

«لنرتفع أكثر عبر سلوك ثاني أعلى طريق أسفلتي في العالم». ويذكر أن طريق قراقرم السريع يصل الصين بباكستان عابراً سلسلة جبال قراقرم ويمر بمحاذاة قمم محددة يصل ارتفاعها إلى أكثر من 7000 متر. ويبلغ طول الطريق السريع نحو 1300 كيلومتر ممتداً من مدينة حسن أبدال في إقليم البنجاب الباكستاني إلى ممر خنجراب الجبلي في غلغت بلتستان أقصى شمالي باكستان حيث يعبر الصين.

وأشار تقرير وثائقي ذو صلة لمحطة «بي بي سي» إلى أن الطريق السريع يعد أحد الطرقات المعبدة الأكثر ارتفاعاً على سطح الأرض.