بستاني يكتب لسارق نباتاته قصيدة شاعرية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بنية حثه على التوقف، كتب بستاني قصيدة شاعرية لسارق نباتاته، عله يتوقف، وعلقها على سياج حديقة منزله، فمرّ أحدهم من هناك فصورها ونشرها على موقع «ريديت»، بحسب ما أشار موقع «ميرور».

قد نكون جميعاً على دراية بتلك الملحوظة العدوانية السلبية الكلاسيكية التي يتركها من أخطأ أحدهم بحقه، ولكن البستاني العجوز ابتكر طريقة فريدة من نوعها بعد أن لاحظ أن عدداً من نباتاته التي زرعها قد اختفت، وقرر أن يخطّ لسارقها قصيدة في محاولة لإغرائه على ترك نباتاته وشأنها. وقد ظهرت نسخة مطبوعة ومعلقة من تلك القصيدة ربطها البستاني بخيط أخضر اللون إلى السياج. والتقط أحد المارة صورةً لأسطر القصيدة بعد أن لفتت انتباهه ولا سيما أن البستاني زخرف أولها وآخرها بألوان النباتات. ولكنه علق عليها بطريقة ساخرة بعد أن نشرها على صفحة أحد المنتديات فقال: «حين يصاب المحالون على التقاعد بالغضب يصبحون شاعريين، أتمنى لك كل الحظ».

وجاء في القصيدة ما يلي: «الجيران يشاركوننا حزننا وقد سرق لص نباتنا فأخذ الدفلى المزروعة حديثاً وما عادت تسر أعيننا بمنظرها الساحر، كنا نود أن تشاركونا، فيا أيها السارق إذا كانت لديك أي مشاعر حيال الذين تسرق منهم ردّها لنا».