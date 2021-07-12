طريق قراقرم السريع في باكستان من بين الـ 15 الأجمل في العالم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

واحد من أجمل 15 طريقاً في العالم موصوف بجمال مناظره الأخاذة هو طريق قراقرم السريع في باكستان.

وقد صنفه موقع "ويكيكامبرز" المتخصص بتقديم الخدمات السياحية من كافة أنحاء العالم بأنه يشكل "الموقع الجغرافي المثالي لرحلة الطريق الأكثر تسبباً بالدوار!" وجاء في شرح الموقع لخصائص الطريق بالقول: "لنرتفع أكثر عبر سلوك ثاني أعلى طريق إسفلتية في العالم".

ويذكر أن طريق قراقرم السريع يصل الصين بباكستان عابراً سلسلة جبال قراقرم ويمر بمحاذاة قمم محددة يصل ارتفاعها إلى أكثر من 7000 متر. ويبلغ طول الطريق السريع حوالي 1300 كيلومتر ممتداً من مدينة حسن أبدال في إقليم البنجاب الباكستاني إلى ممر خنجراب الجبلي في غلغت بلتستان أقصى شمال باكستان حيث يعبر الصين.

وأشار تقرير وثائقي ذات صلة لمحطة "بي بي سي" إلى أن طريق قراقرم السريع يعتبر أحد الطرقات المعبدة الأكثر ارتفاعاً على سطح الأرض وأحد الممرات التجارية الأساسية بين باكستان والصين.

ووصفت مواقع أخرى مشابهة الطريق السريع بأنه أحد وجهات السفر الجوهرية التي تقدم مناظر خلابة وتمر عبر الهملايا وقراقرم وسلسلة جبال هندوكوش.