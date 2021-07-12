الطول الفارع لابن ترامب الأصغر يدهش الأمريكيين

المصدر: البيان

أدهش الظهور الأخير لابن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، في مدينة نيويورك، المواطنين الأمريكيين، حيث اكتسب الكثير من السنتميترات في وقت قياسي.

وشارك المواطنون بشكل واسع صورة تظهر بارون، الابن الأصغر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، برفقة ميلانيا ترامب، حيث ظهر فارق كبير بين طول الاثنين.

ورصد المصورون هذا الأسبوع، بارون عندما خرج هو ووالدته من برج ترامب في حي مانهاتن بمدينة نيويورك.

وظهر بارون البالغ من العمر 15 عاما فقط أطول من ميلانيا بفارق كبير جدا وواضح الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك المواطنون صورا تظهر مدى استغرابهم من الطول الكبير الذي اكتسبه بارون في وقت قياسي، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا الطول قد أثار من غيرة أبطال كرة السلة المعروفين بطول قامتهم.

وشارك البعض صورا ومقاطع فيديو لأبطال الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، اعتبرا فيه أن اللاعبين يحدقون إلى بارون بغيرة بسبب الطول، بحسب "وكالة "سبوتنيك".

وقال حساب آخر على "تويتر"، إن "شخص ما عليه أن يوقف بارون ترامب قبل أن يرتفع أكثر من ذلك مرة أخرى".

وأشار حساب آخر إلى أن بارون ترامب بطول 7.6 قدم (2.32 متر)، وقال: "إنه يحب كرة السلة وبهذا الارتفاع يمكن لبارون أن يحظى بمسيرة مهنية ضخمة في الدوري الامريكي للمحترفين إذا لم يكن مضطرًا للقلق بشأن استعداده الوراثي لتوتنهام (فريق كرة سلة أمريكي) العظيم".