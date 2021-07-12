شاهد.. انفجار نيزك يحوّل ليل أمريكا إلى نهار

المصدر: البيان

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار نيزك في سماء ولاية أيداهو الأمريكية.

والتقط مصور أمريكي المقطع الذي يظهر لحظة انفجار النيزك عند دخوله الغلاف الجوي في سماء الولاية الأمريكية.

وتسبب انفجار النيزك في إضاءة السماء بوهج شديد أحال ظلمة الليل إلى ما يشبه ضوء النهار الشديد، ما لبث لحظات حتى اختفى مرة أخرى عقب انتهاء الانفجار.