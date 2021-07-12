عاصفة شمسية تقترب من الأرض

المصدر: دبي - البيان

بسرعة 1.6 مليون كيلومتر، اقتربت (أمس وأول من أمس) عاصفة شمسية قوية من الأرض، وقد تكون ذات تأثير كبير في منطقة من الفضاء يهيمن عليها المجال المغناطيسي للأرض، وفقاً لما ذكره موقع «سبيس ويذر.كوم».

وكما أفاد التقرير الذي أضاء عليه موقع «هندوستان تايمز»، سيكون هنالك تأثير جميل للعاصفة عبر إضاءة سماوية سيشهدها الأشخاص الذين يعيشون في القطب الشمالي أو الجنوبي. إذ يمكن للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من تلك المناطق توقع رؤية شفق قطبي جميل في الليل.

وذكرت وكالة «ناسا» أن إشارات الأقمار الصناعية يمكن أن تتعطل بسبب تلك العواصف الشمسية بما يمكن أن يتسبب في حدوث تداخل مع نظام الملاحة GPS وإشارات الهاتف المحمول والتلفزيون عبر الأقمار الصناعية.