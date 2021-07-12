مصورات أوائل القرن العشرين في «متروبوليتان» نيويورك

المصدر: نيويورك - د ب أ

مصورات الفوتوغرافيا من النصف الأول للقرن العشرين، هنّ محور معرض فتح أبوابه في متحف متروبوليتان في نيويورك الذي يسعى لـ«إعادة تقييم» تاريخ التصوير الفوتوغرافي.

يضم معرض «نساء جدد خلف الكاميرا» نحو 180 صورة ومفردة التقطتها أكثر من 120 مصورة من أكثر من عشرين دولة.

وقال مدير المتحف ماكس هولين: «المدى الدولي لهذا المشروع غير مسبوق».

وأضاف: «رغم أن مفهوم (نساء جدد) غالباً ما يعتبر ظاهرة غربية، فإن هذا المعرض يثبت عكس ذلك بجلب صور نادراً ما تُرى من مختلف أنحاء العالم، ويقدم تاريخاً عالمياً للتصوير الفوتوغرافي».

ومن بين المعروضات أعمال بيرينيس أبوت ودوروثيا لانج .