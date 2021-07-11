بسبب جمعها ..«حليب وأخطبوط ووحي» تتصدر البحث على غوغل

المصدر: البيان

تصدرت كلمات «جمع حليب» و«جمع اخطبوط» و«جمع وحي» مؤشرات البحث على غوغل بعد ما انتشرت إشاعة عن ورود هذه الأسئلة في امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة في مصر.

وتعددت الإجابات المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لينفي الطلاب وجودها في ورقة الامتحان.

وبالبحث في المعاجم وبعض المصادر عن جمع هذه الكلمات خاصة أن العديد من الكلمات أيضا موجودة وليس لها جمع مثل امرأة وإنسان وجدنا التالي :

جمع كلمة حليب

الحليب في المعجم الوسيط والمعاني الجامع هو اللبنُ المحلوب، ولم يذكر لها جمع في أي منهما.

أما الحليب إذا قصد به اللبن وهو ما يحلب من الأنعام، فلا يجمع لأنه اسم جنس يصدق على القليل والكثير والأصل في كلمة حليب الوصف للبن، فهذا لبن حليب، وهذا لبن فصيح، وهذا لبن رائب.

أما لو أجريت كلمة حليب مجرى الاسم فساوت كلمة لبن، وتم جمعها للدلالة على اختلاف الأنواع كما تجمع لبن على ألبان، فكان هناك اجتهاد بأن تجمع حليب على أحلبة كرغيف وأرغفة، أو حُلبان كرغفان وقضبان.

جمع كلمة أخطبوط

تعتبر كلمة أخطبوط كلمة أجنبية ومن الأسماء الدخيلة على اللغة العربية التي لا يتيسر جمعها جمعًا مكسرًا فتجمع بألف وتاء مثل إسطبل وإسطبلات وكلمة أخطبوط يجمع على «أخطبوطات»، على أنها تُشبه كذلك بأقرب ما يشبهها من الكلمات العربية فتُجرى مُجراها حيث انها اسم فوق ثلاثي، وفي هذه الحالة لا يصح جمعُها إلا جمعاً مؤنثاً سالماً، فيصير الجمع الصحيح للكلمة «أُخْطُبُوطات».

وقيل أيضا جمع العرب «قرطبوس» وهى الناقة القوية على قراطب بزنة فعالل ويجيزون أن يقال فيه قراطيب وعليه فإن عددنا الهمزة أصلية على أن الكلمة أعجمية فتجمع أيضا أخاطب أو أخاطيب.

جمع كلمة وحي

يُستعملُ الوَحي مصدرًا واسمًا؛ فالوَحيُ إذا كان مصدرًا لا يُجمَعُ، فتَقول: وحَيْتُ إِليه الكلامَ وأَوْحَيْتُ ووَحَى ووَحْيًا.

ويُستعملُ اسمًا فيُجمَعُ: فالوَحْيُ بصفته مَصدرًا يَعني المكتوبَ، وجَمعوا فقالوا وُحِيٌّ مثل حُليّ، وأصلُ وُحِيّ وُحُويٌ على وزن فُعُول.

وكشفت وزارة التربية والتعليم المصرية حقيقة ورود سؤال في امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الشهادة الثانوية العامة (الشعبة العلمية) عن جمع كلمة "حليب".

وقال مسؤول في الوزارة، إن هذا السؤال المثير للجدل لم يكن مطلوباً من الطلاب في الامتحان أساساً.

وأضاف أنه كان من بين أسئلة الامتحان التجريبي أو النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة.

وأكد أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، مشيراً إلى أن عدداً من الأساتذة والمعلمين الخبراء قاموا بوضع الامتحان ومراجعته من حيث تناسبه مع الوقت والصعوبة.

كان رواد على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أخباراً عن صعوبة امتحان اللغة العربية في شهادة الثانوية العامة، مستشهدين بسؤال عن جمع كلمة "حليب".