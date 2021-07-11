مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة روسية والسبب!

المصدر: البيان

تسبب تعطل أجهزة التكييف في طائرة ركاب قبل إقلاعها من موسكو باتجاه أنطاليا، في حالة من الهلع بعد ارتفاع درجات الحرارة، ما دفع أحد الركاب إلى فتح مخرج الطوارئ للحصول على تهوية.

ووقع الحادث في مطار شيريميتيفو بموسكو بسبب تأخر الطائرة، واضطرار المسافرين للجلوس داخلها لمدة ساعة، حيث لم يعمل مكيف الهواء، مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، الذي انعكس على درجة الحرارة داخل الطائرة، وفقا لروسيا اليوم.

وبعد إحساس الركاب بالاختناق وأغمي على عدد منهم، سارع أحدهم إلى فتح مخرج الطوارئ. وتم تغيير الطائرة في وقت لاحق.