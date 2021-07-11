برانسون متلهّف للوصول إلى الفضاء

المصدر: إعداد: نهى حوّا

شوط طويل قطعه رجل الأعمال البريطاني، ريتشارد برانسون، في مجال الطيران منذ تأسيسه شركة «فيرجن أتلانتيك» عام 1984، فالرجل مؤسس «فيرجن ميغاستورز» للترفيه، سيتوجه الآن في رحلة إلى الفضاء، وقد بدأ العد العكسي على تلك الرحلة.

قال برانسون لشبكة «إن بي سي نيوز» إنه لا يطيق الانتظار للوصول إلى الفضاء، مضيفاً: «في تلك اللحظة سنصبح رواد فضاء، وسأقرص نفسي مراراً وتكراراً للتأكد من أن ما يجري حقيقة وليس حلماً». وكانت شركته «فيرجن غالاكتيك» التي أسسها عام 2004 كشركة سياحة فضائية، قد أعلنت الخميس عن إطلاق رحلتها الفضائية التجريبية في 11 يوليو الجاري، حيث سيكون على متنها طاقم مدني مؤلف من برانسون وخمسة آخرين. وبذلك يكون برانسون قد حقق حلمه في الوصول إلى الفضاء، وسيسبق زميله الملياردير جيف بيزوس الذي يخطط للانطلاق مع شركته الخاصة «بلو أوريغن» في 20 من الشهر الجاري.