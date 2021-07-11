«الغيوم السعيدة» تنثر البهجة في تورنتو

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

بدأ سكان مدينة تورنتو الكندية، أمس، الاستمتاع بعطل نهاية أسبوع مليئة بالبهجة، عبر مراقبة «الغيوم السعيدة»، وهي تجوب مواقع مختلفة في أرجاء المدينة، حتى الـ 25 من الشهر الجاري.

وكجزء من معرض «بنتواي» المخصص للعب في الأماكن العامة، ستزين الفقاعات سماء المدينة بوجوه ضاحكة، وهي أعمال من إبداع الفنان البريطاني، ستيوارت سيمبل، المتخصص في الرسم والنحت، وضالع بالتكنولوجيا، فضلاً عن كونه سفيراً لجمعية «مايند» الخيرية للصحة الذهنية. الهدف من التركيب الفني، تقديم لحظة من الابتهاج للناس ورسم البسمات على وجوه الناس، وذلك كما أفاد موقع «بلوغ تو».

يأخذ العرض مكانه كلياً في الهواء الطلق، مع تطبيق إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، سعياً لإسعاد الناس بعد عام شاق.

تم تقديم المعرض في لندن ودبي وموسكو وأستراليا والآن يتم عرضه لأول مرة في تورنتو. العرض بأكمله صديق للبيئة حيث تتكون إبداعات «Happy Clouds» من الهيليوم والماء، وتطلق من آلة كل 30 ثانية لتدوم بضع ساعات.