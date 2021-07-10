"ما جمع حليب؟".. حقيقة السؤال العجيب بامتحان الثانوية العامة في مصر

المصدر: البيان

كشفت وزارة التربية والتعليم المصرية حقيقة ورود سؤال في امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الشهادة الثانوية العامة (الشعبة العلمية) عن جمع كلمة "حليب".

وقال مسؤول في الوزارة، بحسب ما ذكر موقع "مصراوي"، إن هذا السؤال المثير للجدل لم يكن مطلوباً من الطلاب في الامتحان أساساً.

وأضاف أنه كان من بين أسئلة الامتحان التجريبي أو النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة.

وأكد أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، مشيراً إلى أن عدداً من الأساتذة والمعلمين الخبراء قاموا بوضع الامتحان ومراجعته من حيث تناسبه مع الوقت والصعوبة.

كان رواد على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أخباراً عن صعوبة امتحان اللغة العربية في شهادة الثانوية العامة، مستشهدين بسؤال عن جمع كلمة "حليب".

الجدير بالذكر أن كلمة "حليب" لها أكثر من جمع في معاجم اللغة، إذ تُجمع على "أحلبة" و"حلبان" و"أحلباء".