مصر..تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة والوزير يتوعد

المصدر: البيان

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه تم التأكد من صحة بعض الأسئلة المتداولة على الإنترنت، وثبت أنها تخص امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة اليوم.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية وإبلاغها بصفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كرسالة ردع للمتحايلين الذين يعلنون عن تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021 قبل الامتحان، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن هناك عقوبات رادعة للغشاشين في امتحانات الثانوية العامة، وقد تصل إلى الحرمان من الامتحان والحبس والغرامة، ولا تهاون مع الغشاشين أو مروجي تصوير الامتحانات.