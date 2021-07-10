شظية طائشة تقترب من المحطة الدولية

المصدر: (دبي - البيان)

اقتربت شظية طائشة من النفايات الفضائية، أول من أمس، من المحطة الفضائية الدولية إلى مسافة 1800 متر، حسب ما ذكره موقع روسيا اليوم نقلاً عما جاء في بيان نشرته مؤسسة «روس كوسموس» الفضائية الروسية.

وقال ناطق باسم «روس كوسموس» إن احتمال تقاطع مدار المحطة مع مدار الشظية غير المدرجة على قائمة النفايات الفضائية المدارية كان ضئيلاً واقترب من الصفر. لذلك لم تحتج المحطة إلى القيام بأية مناورة في المدار لتفادي الاصطدام بالشظية المجهولة.

يذكر أن مدير عام مؤسسة «روس كوسموس» الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أفاد الأربعاء 7 يوليو بأن جسماً فضائياً مجهولاً سيقترب من المحطة الفضائية الدولية إلى مسافة 4.8 كيلومتراً، مشيراً إلى أن الجانب الروسي يؤيد تقييم مسافة الاقتراب الذي قدمه الجانب الأمريكي، وأضاف أنه لم يتم تأكيد الخطر. وأوضح ناطق باسم «روس كوسموس» فيما بعد أن المسافة المحتملة لاقتراب جسم فضائي مجهول من المحطة تقلصت من 4800 متر إلى 1500 متر.