أخفى خبر فوزه بـ 55 مليون دولار خوفاً من الإفلاس

المصدر: إعداد: فاتن صبح

فائز محظوظ من كاليفورنيا الأمريكية فاز بمبلغ 40 مليون جنيه استرليني (55 مليون دولار أمريكي) قبل عشر سنوات، إلا أنه احتفظ بالأمر لنفسه، ولم يخبر أحداً من أفراد عائلته أو الأصدقاء مخافة أن «يصاب بالإفلاس»، حسبما أورد موقع «ميرور» البريطاني. كما نجح الرجل الذي يبلغ من العمر اليوم 67 عاماً من أن يتجنب لفت الأنظار إليه، واكتفى بشراء حافلة جديدة ومنزل قال للجميع إنه قد استأجره.

ويعتقد الفائز أنه كان سيصاب بالإفلاس لو أبلغ أحداً، كما أنه أقر بعدم التبرع بأي جزء من المال للجمعيات الخيرية. كما أشار إلى أنه لم يساعد أخته مالياً ولم يعطها مبلغاً من النقود لأنه «لا يحبها ولا يحب زوجها».

وجاء اعتراف الرجل في رسالة وجهها لأحد المستشارين الماليين في أحد المواقع يسدي النصائح فيما يتعلق بمسائل الميراث والوصية والطلاق. وفي حين سأله ما إن كان مخطئاً بشأن ما فعله، أكد له أن أخته لم تكن تعامل والديه بشكل جيد وأنه لم يرزق بأولاد كما أن أبويه قد توفيا الآن وأخته لم يحدثها منذ حوالي 10 سنوات.