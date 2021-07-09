صورة مؤلمة.. ماتت يوم زفافها.. والطرحة على نعشها

المصدر: البيان

لقيت عروس مصرية وفاتها يوم زفافها ليتحول الفرح إلى عزاء في مشهد مؤلم أثار موجة كبيرة من الحزن.

وودع الآلاف من أهالي مدينة ههيا، بمحافظة الشرقية، أمس الخميس، جثمان فتاة توفيت قبل زفافها بساعات، وذلك بعد حجزها بمستشفى الزقازيق الجامعي؛ لتلقي العلاج إثر مرورها بأزمة صحية.

وشارك في الجنازة عدد كبير من الأهالي، الذين حملوا جثمان العروس الشابة "خلود أحمد غياتي"، ابنة مدينة ههيا داخل نعش وضعوا عليه الورد، وطرحة الزفاف، في مشهد وداع مؤلم، واستقبلت أسرتها العزاء بدلًا من التهاني.

وقالت دعاء محمد، إحدى قريبات العروس الراحلة، إنها كانت تستعد لحفل زفافها، الذي كان مقررا أمس الخميس وذلك بعد نقل المفروشات لعش الزوجية.

وأضافت قريبة العروس، أن "خلود" توجهت منذ 6 أيام لحضورٍ حفل زفاف إحدى صديقاتها، وكانت تشعر بسعادة غامرة، وفجأة سقطت على الأرض مغشيًا عليها، وفقا لموقع مصراوي.