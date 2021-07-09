3 فتيات يحرقن شاباً حتى الموت في مصر

المصدر: البيان

كشف السلطات المصرية عن تفاصيل جديدة حول ماوصلت إليه التحريات التي أجرتها مباحث القاهرة، بشأن وفاة شاب حرقا داخل إحدى الشقق بمنطقة التبين.

وتجري السلطات المصرية تحقيقات موسعة، حول حرق 3 فتيات ورجل، لشاب بمنطقة التبين في العاصمة المصرية القاهرة. وفقا لسكاي نيوز.

وقالت السلطات إن الشاب المتوفى حدثت خلافات بينه وبين خطيبته، بسبب اكتشافها خيانته لها، بعد عقد قرانهما بشهرين، مشيرا أن زوج شقيقتها تدخل وطلب منه تطليقها، وحدد له مهلة أسبوعين لتنفيذ إجراءات الطلاق، وطالبه برد هاتف محمول اشترته خطيبته له.

وأضافت أنه قبل يوم من الموعد المتفق عليه، حدثت مشادة كلامية بين الضحية وزوج شقيقة خطيبته، فهدده بالقدوم وإشعال النيران في متعلقاته من أثاث منزله الموجود داخل غرفة في العقار محل سكنهم، كان قد أعده لزواجه.

وأوضحت أنه عقب ذلك، نفذ الشاب تهديده وأحضر زجاجة بنزين وقام بإشعال النيران في متعلقاته.

وأكدت السلطات المصرية أنه لم يتضح حتى الآن للأجهزة الأمنية، ما إذا كان المتهمون قاموا بإلقاء الضحية في النيران، أم أنه ألقى بنفسه فيها.

وكانت مباحث القاهرة قد تحفظت على كل من خطيبة الضحية التي تدعى ندى، وشقيقتيها شيماء وإيمان، وزوج شقيقتها الأولى، ويتم التحقيق معهم بشأن الحادث.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ مفاده وفاة شاب يدعى كمال، 22 سنة، في منزل خطيبته، وبالانتقال والفحص عثرت المباحث على جثة الشاب محترقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات بعد ظهور تقرير الطب الشرعي.