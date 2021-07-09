شاهد.. نطاطات الشجر

المصدر: البيان

ما هذه الحشرة الغريبة التي يوجد على رأسها تاج كروي؟

إنها Bocydium globulare أو نطاطات الشجر البرازيلية، أشهر أنواع جنس Bocydium، الذي يتميز بنمو البروتوم.

تتميز نطاطات الشجر بزوائد غير عادية على رأسها. في حين يمكن العثور عليها في جميع أنحاء العالم، إلا أنها أكثر انتشارًا في إفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأستراليا، ومصدر غذائها الأساسي الجانب السفلي للأوراق.

تم تصوير هذه الحشرة المذهلة بواسطة أندرياس كايفي الإكوادور، وفق (futurasciences).