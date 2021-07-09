تقنية لمنع الصغار من ألعاب الفيديو ليلاً

المصدر: بكين - أ ف ب

تبدأ شركة «تنسنت» الصينية العملاقة لألعاب الفيديو التي سبق أن حظرت على الأطفال اللعب ليلاً باعتماد تقنية التعرّف على الوجه لمنع القصّر من التحايل على هذا الحظر.

وتمنع التشريعات المرعية الإجراء في الصين رسمياً من تقل أعمارهم عن 18 عاماً من استخدام ألعاب الفيديو عبر الإنترنت بين الساعة العاشرة مساءً والثامنة صباحاً، وهو إجراء يهدف إلى الحدّ من الإدمان ومشاكل النظر لدى الصغار. واستحدثت «تنسنت» لهذا الغرض نظام تسجيل للأسماء مع التحقق من العمر. لكن أولاداً ومراهقين كانوا يستخدمون حسابات أنشأها الكبار للتحايل على الحظر.

وفي ضوء هذا الواقع، قررت الشركة تعزيز نظامها، بحيث بات على أي شخص يلعب بعد العاشرة مساءً بحساب لأحد البالغين أن يخضع لاختبار التعرّف على الوجه.