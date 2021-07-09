مؤشرات في الفم تدل على ارتفاع السكر

المصدر: دبي - اليان

يحمل الفم العديد من الأدلة على صحة الشخص بشكل عام، بما في ذلك مستويات السكر في الدم. ومن المعروف أن مرض السكري من النوع الثاني يؤثر على الفم بعدة طرق. وحسب موقع «روسيا اليوم»، يعد جفاف الفم أو متلازمة الفم الجاف من أكثر الأعراض شيوعاً لمرض السكري من النوع الثاني.

ولا يعاني كل مصاب بداء السكري من جفاف الفم. ويمكن أن تكون أمراض اللثة من مضاعفات مرض السكري من النوع الثاني. ووفقاً للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، يمكن أيضاً أن يجعل السيطرة على الحالة أكثر صعوبة، وذلك لأن استجابة الجسم للعدوى هي إطلاق المزيد من الجلوكوز في مجرى الدم. وقد يكون التهاب دواعم السن أحد أعراض داء السكري أيضاً، حيث إنه في حال عدم معالجة التهاب اللثة فقد يؤدي ذلك إلى التهاب أكثر خطورة يسمى بالتهاب دواعم السن، ما يدمر النسيج الضام والعظم الذي يدعم الأسنان.