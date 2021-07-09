اقتراح روسي بإرسال مروحية إلى الزهرة

المصدر: (دبي - البيان)

يقترح علماء معهد موسكو للطيران إرسال مروحية غير مأهولة إلى كوكب الزهرة لدراسة سطحه وبراكينه، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. وجاء في الأطروحات التي قدمها علماء المعهد إلى منتدى قراءات كوروليوف.

عن الملاحة الفضائية، «نتيجة لتطور تقنيات الطيران، أصبحت أجهزة الطيران غير المأهولة تستخدم على نطاق واسع. وتدرس حالياً إمكانية استخدام مروحية كروية الشكل ضمن بعثة المحطة الفضائية التي ستهبط على سطح كوكب الزهرة لدراسة سطحه وبراكينه».

ومن المفترض أن يبلغ قطر هذه المروحية الكروية المصنوعة من التيتانيوم 70 سم، وتكون مغطاة بعازل حراري لحماية الأجهزة والمعدات التي بداخلها من حرارة الكوكب المرتفعة (467 درجة مئوية)، حيث يقترح الباحثون وضع بطانة من مادة الهلام الهوائي أو إيروجل (Aerogel) العازلة للحرارة مع إضافة أكسيد التيتانيوم سمكها 10 سم.