شريحة على الأظافر تحمل كل بيانات التواصل.. خدمة يقدمها صالون في دبي

المصدر: رويترز

في عصر التباعد الاجتماعي، هل تشعر بالقلق من الاقتراب الشديد من الآخرين عند تبادل بطاقات التعارف؟

لهذا السبب، ابتكر صالون تجميل في دبي طلاء أظافر (مانيكير) يحتوي على شريحة متناهية الصغر تحمل بيانات التواصل الرقمي الخاصة بعملائه.

ويمكن لزبائن صالون "لانور بيوتي لاونج" بالقرب من مركز دبي التجاري تحميل ما يرغبون فيه من معلومات على شريحة إلكترونية دقيقة عبر تطبيق متاح على هواتف آيفون أو الهواتف بنظام أندرويد. بعد ذلك يتم لصق الشريحة على الأظافر بالطلاء.

يمكن للشريحة تخزين حسابات الشخص على وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات الأساسية الأخرى. ويستطيع مستخدمو الهواتف الذكية في وقت لاحق مسح الشريحة الدقيقة للحصول على بطاقة العمل الرقمية.

قالت حنان سبيرز، مقدمة البرامج البالغة من العمر 35 عاما والمقيمة في دبي، إنه على الرغم من أنها تبدو وكأنها وسيلة للتحايل، إلا أنها تشعر بالحماس لتجربة شيء جديد.

أضافت بعد أن قامت إحدى المتخصصات بتثبيت الشريحة على أصبعها تحت طبقة من طلاء الأظافر الفضي اللامع "هل هذا هو المستقبل؟ ربما.. لو أنني أردت الآن وأنا في مكان صاخب مشاركة إنستغرام أو وسيلة للتواصل الاجتماعي الخاصة بي فسأقول (قم بمسح أصبعي)!".

هذا الابتكار من بنات أفكار صاحبة الصالون نور مكارم، التي تقول إن صالونها هو الأول في الإمارات الذي يقدم هذه الخدمة.

وتقول إن العملاء يتوافدون عليها لتجربة الابتكار الجديد منذ أن قامت بنشر الفكرة على صفحة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنشاطها التجاري قبل نحو شهر.