تلقت لقاح كورونا .. فربحت مليون دولار

المصدر: وكالات

ربحت أم لأربع بنات من ولاية كولورادو الأمريكية مليون دولار في يانصيب مخصص لمن قاموا بتلقيح أنفسهم ضد كورونا.

وكان حاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس، قد أعلن في يناير الماضي عن يانصيب سيتمكن من خلاله خمسة من سكان الولاية الذين تم تطعيمهم من الفوز بمليون دولار. وستأتي قيمة الجوائز من الأموال الفيدرالية المخصصة للولاية لزيادة تغطية التطعيم.

وورد في الموقع الرسمي لحاكم الولاية: "أعلن الحاكم بوليس أيضا.. صاحب الميلون دولار الخامس والأخير . هايدي راسل من مدينة أورورا، هي آخر ساكنة في كولورادو تفوز بمليون مقابل اللقاح".

وفي تصريح لشبكة "سي بي إس" قالت سعيدة الحظ، هايدي راسل: "هذه الجائزة ستساعد كثيرا في تربية أربع بنات.. لكني آمل أيضا أن أساعد الآخرين بهذه الأموال".

ويعول أفراد الأسرة الآخرون أيضا أن يكون بإمكانهم الاستفادة من الجائزة، وتقول راسل إن إحدى بناتها، تنوي أن تسدد بالأموال التي ستحصل عليها تكاليف دراستها الجامعية.