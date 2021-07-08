مصر .. تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات

المصدر: البيان

أكد الدكتور محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، أن الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل، لازالت كما هي "حرجة" وتتلقى العلاج والمتابعة على يد فريق طبي على أعلى مستوى ولكن الاستجابة للعلاج لازالت صعبة.

وتابع قائلا: "نتمنى لها الشفاء العاجل وندعو الشعب المصري بالدعاء لأم الأبطال"، مشددا أن الزيارات ممنوعة، وفقا لليوم السابع.

ولفت "السادات" إلى أن طبيعة المرحلة العمرية للسيدة جيهان السادات والسن المتقدم، مع إصابتها بتداعيات المرض الخبيث، هو ما يصعب المهمة، ولكن الشفاء بيد الله تعالى والأمل في ذلك كبير.

وتمكث جيهان السادات، في غرفة العناية المركزة بأحد المراكز الطبية العالمية منذ 30 يوما إثر مرورها بأزمة صحية صعبة جدا، حيث إنها عادت من رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية منذ شهرين ثم عادت إلى منزلها بمصر، إلا أنها مرت بأزمة صحية منذ حوالي شهر انتقلت على إثرها إلى أحد المركز الطبية الكبرى.