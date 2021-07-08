جريمة مروعة تهز مصر.. أحرقاه حياً حتى الموت

المصدر: البيان

شهدت محافظة كفر الشيخ شمال العاصمة المصرية القاهرة، جريمة "مروعة"، قام خلالها شقيقان بسكب البنزين على والد صديقهما وأحرقاه حيا حتى الموت، انتقاما من نجله بعد خلاف نشب بينهم.

وقال مصدر أمني إن خلاف وقع بين أحد الأشخاص وصديقيه بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ لأسباب تتعلق بتعاملات مالية بينهم.

وأضاف أن الشقيقين ذهبا لمنزل صديقهما للتشاجر معه ومطالبته بالمال، فلم يجداه ووجدا والده ونشبت مشاجرة قام الشقيقان خلالها بسكب البنزين على والد صديقهما وأشعلا فيه النيران حتى فارق الحياة، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين وتبين أن لهما سوابق جنائية، واعترفا بالجريمة وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

وفي نفس السياق قال المصدر الأمني إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد نجل الشخص المحترق، بسبب نشره فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كشف فيه تفاصيل غير دقيقة بشأن الحادث.