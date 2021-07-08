«راني» أصغر بقرة في العالم

المصدر: شاريغرام - أ ف ب

تحدى الآلاف تدابير الإغلاق المفروضة لمكافحة فيروس «كورونا» في بنغلاديش، من أجل رؤية «راني»، وهي بقرة يبلغ ارتفاعها 51 سنتيمتراً، يقول مربوها إنها الأصغر من نوعها في العالم. وأصبحت البقرة القزمة، البالغة 23 شهراً، نجمة في وسائل الإعلام، بعدما سلطت عشرات الصحف والقنوات التلفزيونية، الضوء عليها، حيث تعيش في مزرعة قرب دكا.

وأثارت صور «راني» على وسائل التواصل الاجتماعي، حالة من الإثارة. ويبلغ طول «راني» 66 سنتيمتراً، ووزنها 26 كيلوغراماً فقط، لكنّ مربيها يقولون إنها أقصر بـ 10 سنتيمترات من أصغر بقرة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وأوضحت موسوعة غينيس، أن ارتفاع «مانيكيام» من سلالة فيشور، كان 61 سنتيمتراً في يونيو 2014. «راني»، هي بقرة من سلالة بوتانية، تشتهر بلحومها. ويبلغ حجم الأبقار من سلالتها في المزرعة، ضعف حجمها.