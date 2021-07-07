يخفي عن عائلته فوزه بـ55 مليون دولار لمدة 10 سنوات

المصدر: وكالات

أخفى مسن أمريكي خبر فوزه بمبلغ مالي ضخم يقدر بـ 55 مليون دولار قبل 10 سنوات، عن عائلته وأصدقائه والمقربين.

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، قال الرجل البالغ من العمر 67 عاما، والذي رفض الكشف عن اسمه، إنه فضل عدم إخبار عائلته بجائزته المالية طوال هذه السنوات لأن أخته في وضع مالي جيد وليس لديها أولاد.

وأضاف الفائز المحظوظ من كاليفورنيا في الولايات المتحدة، أنه كان سينهار نفسيا إذا أخبر أي شخص من عائلته أو أصدقائه المقربين بفوزه بهذا المبلغ المالي الضخم، كما أنه لا يحب أخته أو زوجها.

وأوضح صاحب الـ 67 عاما أنه لم يتبرع بأي مبلغ من هذه الأموال لجمعية خيرية، كاتبا في إحدى المجموعات الشهيرة على موقع "فيسبوك": "منذ حوالي 10 سنوات ربحت أكثر من 55 مليون دولار في يانصيب كاليفورنيا، ولم أخبر والدي أو أختي أو أي شخص بهذا الأمر".

وأشار الأمريكي إلى أنه ظل بعيدا عن الأنظار بهذه الأموال حتى لا يقترض منه أي شخص من أقاربه أو أصدقائه أموالا فيفلس حسب اعتقاده، لكنه اشترى سيارة جديدة ومنزلا وأخبرهم أن هذا كان بقرض مالي يسدده بانتظام.

ورد عليه أحد الأشخاص المتواجدين في المجموعة قائلا: "لا يمكن للمال أن يشتري لك علاقات حقيقية مع الأصدقاء والجيران، ولا يمكنه أن يمنحك المزيد من الوقت على هذا الكوكب، ورغم هذا لا أرى أنك ارتكبت خطأ في عيش حياتك بالطريقة التي تريدها، ومقاومة الرغبة في مشاركة الأخبار مع أي شخص، ولا سيما عائلتك".

واختتم الشخص في تعليقه على منشور الرجل الفائز: "يجب أن تفكر في ترك الأموال للجمعيات الخيرية بمجرد وفاتك للتأكد من عدم إهدارها واستخدامها بشكل جيد".