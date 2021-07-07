مصر.. عيّر جاره بعدم قدرته على الإنجاب فأحرق قلبه بقتل ابنه

المصدر: دبي – البيان

تمكنت قوات الشرطة التابعة لمباحث مركز المحمودية من كشف سر العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات غارقاً في مياه ترعة المحمودية في نطاق محافظة البحيرة، وتبين قيام جار أسرة الطفل باستدراجه وإلقائه حياً في مياه الترعة للانتقام من والده الذي يعايره بشكل مستمر لعدم قدرته على الإنجاب.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من مركز شرطة المحمودية بإبلاغ أهالي قرية حمد منيسى التابعة للمركز بالعثور على جثة الطفل «محمد» البالغ من العمر ٤ سنوات طافية فوق مياه ترعة المحمودية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحمودية المركزي، وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هو الغرق.

اشتبه والد الطفل في وجود شبهة جنائية في وفاة نجله المذكور، وأمر اللواء محمد شعراوي، مدير المباحث الجنائية في محافظة البحيرة، بتشكيل فريق بحث يضم ضباط مباحث مركز لمحمودية لكشف وجود شبهة جنائية من عدمه خلف الوفاة.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى وجود خلافات بين والد المجني عليه وجاره بسبب معايرة والد الطفل القتيل لجاره المذكور لعدم انجابه، وتم ضبط المتهم بعد استئذان النيابة العامة، وبمواجهته اعترف باستدراجه للطفل وإلقائه حياً في مياه ترعه المحمودية لحرق قلب أبيه والانتقام منه.

تولت نيابة المحمودية برئاسة المستشار سامح راجح، مدير نيابة المحمودية، التحقيقات مع المتهم وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.