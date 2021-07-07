7 أنواع من النفقة يكفلها القانون المصري للمرأة المطلقة.. تعرفي إليها

المصدر: دبي – البيان

يكفل القانون المصري للمرأة المطلقة الحصول على 7 أنواع من النفقة من الزوج، بحسب المحامية مها أبوبكر التي وجهت خلال استضافتها على فضائية مدرستنا التعليمية عدداً من النصائح القانونية إلى الأمهات المطلقات لمعرفة حقوقهن وحقوق أطفالهم المادية من الأب المنفصل.

وأوضحت المحامية المصرية أن القانون يكفل للأم الحاضنة 7 نفقات من الأب، تطالب بها أمام المحكمة بقضية خاصة لكل منهم حتى تستطيع الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال التي تحتاج إليها الأسرة ويكفلها القانون. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأوضحت مها أبوبكر أن نفقة الأم والأولاد بعد سن 15 عاما تكون برفع الأبناء قضية على الأب في حالة وجود خصومة للحصول على ما يسمى بنفقة الأقارب، وأجر المسكن.

وفيما يلي 7 نفقات يكفلها القانون للأم المطلقة وأطفالها بحسب تصريحات المحامية مها أبوبكر:

• نفقة المسكن في حالة الإيجار.

• أجر حضانة الأم للأبناء.

• أجر الرضاعة في حالة وجود طفل أقل من عامين.

• لو الأب ميسور ماديا أو مستواه الاجتماعي مرتفعا والأم أو الأطفال ممن يخدموا يكفل لهم القانون نفقة خاصة.

• نفقة مأكل ومشرب والملبس كل 6 شهور.

• نفقة فرش وغطا.

• نفقة المصروفات الدراسية التي تدفعها الأم في البداية وتقدم بها فواتير مثبت أمام المحكمة.