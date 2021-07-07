نفوق "بيغ جايك" أطول حصان في العالم

المصدر: البيان

نفق أطول حصان في العالم؛ وهو الحصان "بيغ جايك" البالغ من العمر 20 سنة، قبل أسابيع عدة في مزرعة في بونيت بويسكنسون.

ولم تتوفر ليورونيوز معلومات عن تاريخ نفوق الحصان، الذي كان طوله يبلغ مترين وعشرة سنتمترات، ويزن طنا و136 كيلوغراماً. وكان كتاب غينس للأرقام القياسية سجل أنه أطول حصان سنة 2010.

وقال جيري جيلبرت، مالك المزرعة التي ترعرع فيها بيغ جايك، إنه يخطط لإحياء ذكرى لحصانه "الرائع"، من خلال إبقاء مربطه شاغراً، وتثبيت حجر خارجه يحمل صورته واسمه.

وأوضح جيلبرت أن المزرعة هادئة للغاية، وأن الخيول الأخرى تعلم برحيل بيغ جايك، معتقداً أن الخيول تشعر بحزن لأن جيك كان هو مركز الاهتمام في المزرعة، التي تملك بها "فراغ هائل" على حد قوله.