استعانا بإرشادات غذائية فأخطآ بعدد مكعبات الثلج

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

لستة أشهر ونحن نطعم ابننا خضاراً وفواكه وأطعمة مهروسة ومكعبين إلى ثلاثة من الثلج مرتين في اليوم، الكلام لوالدين جعلهما الحرمان من النوم يفسران الإرشادات بشكل خاطئ ويحمدان الله من أن ذلك لم يسفر عن أي أذى للطفل.

الأبوان اللذان لم يكشف موقع «ميرور» البريطاني عن هويتهما شاركا القصة، فأكدا أنهما كانا يستعينان بكتيب إرشادات لمساعدتهما على معرفة كيفية إطعام ولدهما، لكنهما فسراه على نحو خاطئ. فعلى الملصق كان يوجد صورة مكعب ثلج يوضح كمّ الطعام الواجب إعطاؤه بحسب النوع، مثلاً المكعب الواحد يرمز إلى البازلاء أما المكعبان فللجزر، وهكذا. لكن الأبوين كانا يطعمان الطفل الثلج بالفعل إلى جانب الخضراوات.

ويقول أحدهما تعليقاً: «لم نسمع مطلقاً بمسألة مكعبات الثلج، لكن بما أن الشركة محترمة تقيدنا بالتعليمات. ومع حلول الشهر السابع أشار الملصق إلى الفواكه والخضراوات والبيض والحبوب والبقوليات من ثلاثة إلى أربعة مكعبات من الثلج ثلاث مرات باليوم». وهنا تداركا الخطأ الجسيم وعدم منطقية الزيادة.