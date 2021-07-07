خيوط إلكترونية تستشعر تحرّكات الجسم

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

ابتكر فريق من الباحثين في بريطانيا نوعية من الخيوط الإلكترونية التي تنسج داخل الملابس ويمكن استخدامها لاستشعار حركة الجسم. ويؤكد الباحثون من جامعة باث في بريطانيا أن الخيوط الإلكترونية التي ابتكروها يمكنها أن ترصد أدق تحركات الجسم التي يتعذر على الأجهزة التقليدية لقياس المؤشرات الحيوية تسجيلها.

ونقل الموقع الإلكتروني تيك إكسبلور المتخصص في التكنولوجيا عن الباحثة أوليفيا روستون التي شاركت في تطوير هذا الابتكار الجديد قولها إن «هناك كثيراً من التطبيقات لهذه الخيوط مثل تحسين طريقة تحرك شخص ما في حالات الأداء الرياضي أو إعادة التأهيل أو العلاج الطبيعي».